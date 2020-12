BBC-presentatrice live in tranen bij zien van coronareportage

De presentatrice werd overmand door emoties bij het zien van een tv-item over medewerkers van een verzorgingstehuis. Om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus, hadden de verpleegkundigen al 84 dagen lang hun familie niet gezien.

In de reportage worden de zorgmedewerkers en de bewoners verrast met een video waarin vrienden en familie een ’koor’ vormen. Met het kerstlied Have Yourself A Merry Little Christmas wilde het zanggezelschap hun geliefden een hart onder de riem steken.

Toen er werd teruggeschakeld naar de studio, zagen de kijkers hoe Louise Minchin haar tranen wegveegde. „Weet je... Het is nogal een jaar geweest, vind je niet?” snikte Louise, terwijl mede-presentator Jon Kay haar een doos met tissues aanbiedt.

„Ik kan geen woord uitbrengen. Wat mij zo ontroert, is dat ze samen zingen. Die zorgmedewerkers hebben het echt geweldig gedaan. En ze doen het ook namens ons. Het spijt me dat ik ervan moet huilen, maar dat is nou eenmaal wat dit jaar met je doet.”