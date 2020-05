’Belgische prins Joachim test positief op coronavirus na Spaans lockdownfeestje’

Ⓒ Getty Images

Prins Joachim, de jongste zoon van prinses Astrid, is donderdag positief getest op Covid-19. Belgische media melden dat hij dinsdag een ’aristocratisch’ feestje bijgewoond heeft in de Spaanse stad Cordoba. Op dat feestje zouden 27 personen aanwezig zijn geweest, iets wat niet toegestaan is volgens de Spaanse coronamaatregelen.