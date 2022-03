Bon Jovi eert verdedigers van Oekraïense kustplaats met ’It’s My Life’

Aan het strand van Odessa lopen tientallen mensen met zandzakken heen en weer die ze in een vrachtwagen gooien. Om de moed erin te houden, wordt er via een geluidsinstallatie muziek afgespeeld. Het nummer in kwestie in de video is It’s My Life van Bon Jovi. De Oekraïners zingen luidkeels mee, een van hen trommelt zelfs op een drumstel mee op de maat.

De video kan op waardering van de rockers rekenen. „This is for the ones who stood their ground...”, schrijft de band bij het filmpje. Deze zin komt uit het nummer en betekent zoiets als „dit is voor degenen die zich sterk hielden.”