’Bob Ross was zijn tijd ver vooruit’

Het was Bob Ross nooit om het verkopen van zijn schilderijen te doen, hij wilde zijn verfspullen aan de man brengen. Ⓒ Foto Bob Ross Inc

Kunst, kitsch, kul of cult? De schilderijen van Bob Ross zijn het allemaal. Zeker 30.000 landschappen heeft de Amerikaanse tv-kunstenaar, die 25 jaar geleden op 52-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker stierf, geschilderd. Nooit werd er een tentoonstelling aan zijn landschappen gewijd in een serieus museum. Tot nu, donderdag opent eindelijk het langverwachte Happy Painting. Niet in New York of LA, maar in Museum More te Gorssel.