Pippa Middleton: 'Kim verdient award voor billen'

Kims naaktfoto's in het tijdschrift Paper zijn ook Pippa niet onopgemerkt gebleven.

Het zusje van Kate Middleton schrijft in een column voor The Spectator's Christmas Special: "Geen enkel jaar is compleet zonder een billen-verhaal. De Kont van 2014-award gaat naar Kim Kardashian."

Pippa zelf maakte op 29 april 2011, de trouwdag van Kate en William, indruk op heel wat mensen met haar zitvlak. Pippa: "Ik moet zeggen dat die van mij, ondanks de wereldfaam, niet te vergelijken is met Kims billen."

De foto's van Kim hebben haar aan het denken gezet. "Wat is dat toch met die Amerikaanse billencultuur? Het lijkt wel een soort obsessie."