Diederik Ebbinge sloeg gesprek met Amerikaanse filmproducenten af

Ebbinge, bekend van Promenade en De luizenmoeder, maakte in 2013 de tragikomedie Matterhorn. De film kreeg veel lof in het buitenland en zorgde ervoor dat Ebbinge benaderd werd door Amerikaanse studio’s.

„Amerikaanse producenten in Los Angeles zeiden: kom eens praten”, aldus Ebbinge. „Maar ik heb die interesse nooit gehad. Wat zou ik daar moeten? Alles wat ik doe en maak gaat over het land en de plek waar ik grootgebracht ben. Die plek ken ik, en daar vind ik dingen van, daar pas ik. Daar wil ik mijn dingen maken.”

De cabaretier wil graag nog een keer een film maken in Nederland. „Maar dan moet ik vooral eerst een goed idee hebben: dat is de basis van alles wat ik doe”, stelt hij. „Zeker het maken van een film kost je twee jaar van je leven. Het is financieel een ramp om te doen, want je teert in op je financiële reserves. Dan moet je echt een idee hebben dat je op die manier móet realiseren.”