Jongen en meisje voor Albert en Charlène!

Met de geboorte van de eerste kinderen van prinses Charlène is de erfopvolging in het op een na kleinste land ter wereld eindelijk geregeld. Jacques wordt kroonprins omdat hij een jongen is, ook al is hij twee minuten na Gabriella geboren. Tot nu toe had prins Albert II alleen buitenechtelijke kinderen.

Het hof van Monaco heeft laten weten dat het goed gaat met de pasgeboren tweeling en hun moeder Charlène. Prinses Stéphanie, de zus van prins Albert, is naar verluidt al langsgeweest bij haar pasgeboren familieleden.

De tweeling kwam ter wereld in het Princesse Grace ziekenhuis, vernoemd naar de moeder van Albert.

Het zijn de eerste kindjes voor de 36-jarige voormalig olympisch zwemster. Albert (56) kreeg al eerder twee kinderen: Jazmin Grace Grimaldi (22) en zoon Alexandre Coste (11). Zij komen niet in aanmerking voor de troon.

Gevierd

Vlak na de geboorte van de tweeling van prins Albert en Charlène werden 42 kanonschoten afgevuurd. Na de kanonschoten was het de beurt aan de boten in Monaco om herrie te maken. De geboorte van de tweeling zal in Monaco nog groots worden gevierd met een nationale feestdag.

Geslacht

Het geslacht van de tweeling was bij Albert niet bekend, vertelde hij eerder. Charlène was wel op de hoogte. De baby's van Monaco krijgen elk een andere titel. De eerstgeborene wordt markies, de tweede graaf.

Aankondiging

De officiële aankondiging van twee kindjes kwam in oktober. In juli schreef pagina Privé al dat Charlènes vader Mike Wittstock in zijn enthousiasme onthulde dat hij opa zou worden van een tweeling. De prinses zou via een ivf-behandeling zwanger zijn geraakt.

Albert II, de 30e vorst van Monaco, volgde in 2005 zijn overleden vader Rainier III op. Hij is sinds 2011 getrouwd met de Zuid-Afrikaanse Charlene Wittstock, een voormalig olympisch zwemster.