Alleen gevaccineerde fans welkom bij Adele in Las Vegas

Kaarten voor de shows, die tot en met 16 april plaatsvinden in het Colosseum in Caesars Palace zouden dinsdag in de verkoop gaan, maar vanwege een fout bij Amazon Web Services is dat uitgesteld tot woensdag. Kinderen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccinatie dienen een negatieve test aan te tonen voordat ze naar binnen mogen. De tests dienen gedaan te worden door een officiële instantie, fans kunnen dus niet naar binnen met een zelftest.

Adele liet eerder al weten ontzettend uit te kijken naar haar eerste 'Vegas residency'. De plek waar ze een aantal maanden gaat optreden kan zo'n 4100 gasten ontvangen. Eerder traden Elton John, Mariah Carey, Bette Midler, Cher en Rod Stewart op bij Caesars Palace.