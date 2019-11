Acteur Baue van Leyden debuteert als regisseur

Devin verloor op jonge leeftijd zijn broertje. Nu, 25 jaar na die heftige gebeurtenis, gaat hij op zoek naar hoe de dood van zijn broertje zijn leven en het leven van zijn familie heeft beïnvloed. Baue maakte er een documentaire over: „Met deze docu willen we er zijn voor mensen die opgroeien of zijn opgegroeid in dezelfde situatie als Devin.”

Hij vervolgt: „Veruit de meeste literatuur en documentaires die over dit onderwerp gemaakt zijn, vertrekken vanuit het standpunt van de ouders. Aangetoond is dat dit rouwproces voor kinderen gecompliceerd is en er reële kansen bestaan dat dit verlies impact heeft op hun verdere leven.”

Het project is mede bekostigd door middel van een crowdfunding-campagne.