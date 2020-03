GTST ontkent vervroegd einde

„Het klopt dat de opnames momenteel stil liggen en we half mei door de voorraad heen zijn”, aldus een woordvoerder. „Daartoe hadden we zelf al besloten na het dringende advies van de regering om anderhalve meter afstand te houden. Tijdens de opnames van GTST is dat simpelweg niet te doen.”

„Vooralsnog geldt dat advies tot 6 april. Natuurlijk houdt EndemolShine er rekening mee dat de opnames langer stil zullen liggen, maar daar hebben we nog geen knoop over doorgehakt. De conclusie dat er vanaf half mei geen nieuwe afleveringen te zien zullen zijn, is daarom te voorbarig.”

Vanwege de opnamestop heeft RTL4 de fans van Goede tijden voorlopig op een rantsoen gezet van vier afleveringen per week in plaats van vijf. Deze zorgen evenwel voor kijkcijfers waarvan Meerdijk lange tijd alleen maar kon dromen. Zo zaten er de afgelopen weken meermaals meer dan een miljoen mensen voor de buis.