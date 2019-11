Lars Veldwijk zet tattoo in zijn gezicht

De creatie bevindt zich net onder het oog van Lars, dat is te zien in een door hem geposte foto op Instagram. Het is niet duidelijk waar de tattoo voor staat. Ook is niet bekend wat vriendin Monica van de opvallende tatoeage vindt. De voetballer zelf is er in ieder geval erg blij mee.

Monica en Lars hebben sinds december 2016 een relatie. Na een korte break in mei zijn de twee weer gelukkiger dan ooit. Samen hebben zij een dochtertje van 16 maanden oud. Lars heeft uit een eerdere relatie een zoon van vier.

Ⓒ Instagram