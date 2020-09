Dagboeken onthullen huiveringwekkend misbruik O.J. Simpson

Ⓒ Getty Images

Ruim 26 jaar na de moord op Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman is de zaak nog altijd onopgelost. Bewijsmateriaal wees al snel in de richting van haar ex O.J. Simpson, maar de American-footballster werd ondanks alle bewijslast in 1995 vrijgesproken. In de nieuwe documentaire OJ and Nicole: An American Tragedy worden de dagboeken van Nicole besproken, waarin zij meer dan zestig gevallen van vermeende mishandelingen beschrijft en een inkijkje geeft in hoe zij haar huwelijk met de Hollywood-acteur heeft ervaren.