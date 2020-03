The Voice-Ayoub en Kes brengen single uit met Ali B

Ⓒ YouTube / The Vioce of Holland

Ayoub Maach en Kes van den Broek, die meededen aan The Voice of Holland hebben samen met coach Ali B een single uitgebracht. Tijdens het programma hadden ze al groot succes met het duet Menak Wla Meni en ook op de nieuwe plaat Zina zingen zij zowel in het Arabisch als Nederlands.