Bezorgt ex-minnaar Jada de genadeklap aan Will Smith?

Ⓒ Bewerking Getty Images

Terwijl de directie van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences zich vrijdag beraadt over de klap die Will Smith tijdens de Oscars uitdeelde aan Chris Rock, maakt Smith zich klaar voor een volgende uithaal. Dit keer niet in vorm van een daadwerkelijk handgemeen, maar een flinke trap na van de man waar zijn vrouw Jada Pinkett Smith een jarenlange verhouding mee had. Zanger August Alsina is van plan een boek uit te brengen waarin hij uitgebreid ingaat op zijn stoeipartijen met Jada.