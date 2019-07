Haalt Gijs van Dam straks zoete wraak in rechtszaal?

Gijs van Dam: „Ik heb zo veel schade geleden door iets wat ik niet heb gedaan.” Ⓒ ANP

Het leek een stille dood te zijn gestorven, de rechtszaak die tv-maker GIJS VAN DAM aanspande tegen voormalig collega JELLE BRANDT CORSTIUS, die hem in een column neerzette als een ’drogerende mannenverkrachter’. Maar gisteren bleek dat het Amsterdamse hof gewoon meer tijd nodig had om tot een beslissing te komen die Van Dam, twee jaar later, als muziek in de oren klinkt...