Radio-dj Bert Haandrikman maakt landelijk tv-debuut: ’Ik zet alle zeilen bij’

Sterren

NOS-presentatrice en actrice Leontien Ceulemans (70) overleden

Voormalig NOS-presentatrice en actrice Leontien Ceulemans is donderdag op 70-jarige leeftijd overleden. Zij overleed in het Rosa Spier Huis in Laren na een langdurig ziekbed als gevolg van een val. Dat heeft oud-casting director Harry Klooster, die goed met haar bevriend was, gemeld aan het ANP.