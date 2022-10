Buddy Vedder en Frank Lammers spreken stemmen Asterix en Obelix in

In de film reist het bevriende duo richting China samen met prinses Sass-Yi, de dochter van de Chinese keizerin. Zij schakelt hun hulp in nadat haar moeder gevangen is genomen tijdens een staatsgreep.

De film, Asterix & Obelix in het Middenrijk, zal vanaf 15 februari in de bioscopen te zien zijn. Het is de eerste bioscoopfilm over het wereldberoemde duo in elf jaar tijd.