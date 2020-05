Jamie Foxx: excuses Jimmy Fallon niet nodig

Fallon deed destijds in sketchshow Saturday Night Live-comedian Chris Rock na en schminkte daarvoor zijn gezicht en handen bruin. „In 2001 heb ik de stomme beslissing genomen om in SNL Chris Rock na te doen in blackface”, zei hij daar dinsdag over op Twitter. „Daar is geen excuus voor.” De inmiddels verguisde traditie blackface stamt uit het einde van de 19e eeuw, waarin witte toneelacteurs zich zwart schminkten en zo de Afro-Amerikaanse bevolking ridiculiseerden.

Foxx heeft minder problemen met de actie van Fallon. „Hij imiteerde Chris Rock. Dat is geen blackface”, liet de acteur weten in de reacties van een Instagrampost van E! over de ophef. „We zijn comedians. Ik weet dat het moeilijke tijden zijn, maar dit gaat wat ver.” Hij herinnerde lezers er aan dat hij en andere zwarte komieken in sketchshow In Living Color uit de jaren 90 ook typetje in allerlei rassen nadeden. „Laat dit gaan, we hebben grotere problemen”, aldus Foxx. Het commentaar van de komiek kreeg binnen een paar uur een kleine 20.000 likes.