’Het Zustertapijt’: wonderen bestaan in idyllische Noorse vallei Butangen

— Wat: roman — Wie: Lars Mytting — Uitgever: Atlas Contact

Door Paola van de Velde

’Mooi is wat we zien, mooi is wat we begrijpen, maar het allermooiste is waarlijk wat we niet kunnen bevatten.’ Deze zin, die op een van de twee bronzen, zogeheten Zusterklokken staat geschreven, zou het motto van de trilogie van Lars Mytting over de mysterieuze Hekne-zusjes kunnen zijn.