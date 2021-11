Marvel zet hoog in op diversiteit

Film

Nomadland en Cruella vanaf zaterdag in bios

Ondanks dat Nomadland en Cruella al te zien zijn op Disney+, draaien de films vanaf zaterdag in de Nederlandse bioscopen. Nomadland, de grote Oscarwinnaar van dit jaar, is te zien in 54 theaters. Cruella gaat uit in 37 zalen, maakte Disney maandag bekend.