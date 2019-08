Dankzij haar advies, dat ze sinds ’81 als gediplomeerd seksuoloog gaf op de radio en later op de tv, werd het voor miljoenen mensen leuker, fijner en relaxter tussen de lakens. Of op de keukenvloer. Want dit lieve omaatje noemde de dingen bij hun naam en trok ten strijde tegen de preutsheid. Het gebruik van een vibrator, in een wip klaarkomen, homoseksualiteit, grote schaamlippen en kleine piemels: alles was volkomen normaal volgens Dr. Ruth.

De documentaire vertelt het bijzondere levensverhaal van een vrouw die je direct in je hart sluit. Een kleine, goedlachse wervelwind die zich door niks en niemand wat laat vertellen en nog niet piekert over met pensioen gaan. Die via Palestina en Parijs in New York belandde en na haar traumatische oorlogsjeugd vast besloten is alles uit het leven te halen.

Haar vroege herinneringen, alsof ze niet al ellendig genoeg zijn, krijgen in animatievorm extra drama mee. Een sproetig Joods meisje dat vanonder de tafel naar soldatenlaarzen kijkt die papa meenemen, dat door mama op de trein wordt gezet naar een weeshuis in Zwitserland. Na een poos houden de brieven van haar achtergebleven familie op.

Een gigantisch contrast met de latere altijd-vrolijke vrouw, voor wie die humor soms ook een overlevingsmechanisme lijkt. Dit wordt helaas maar kort aangestipt. Waarschijnlijk was de regisseur zelf zo dol op zijn onderwerp, dat hij haar niet wou pijnigen. Een kritische documentaire is Ask Dr. Ruth daarmee niet, maar wel een heerlijke en hilarische. Ga kijken en heb er een idool bij.