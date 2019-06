’Islander’ Chey verzweeg relatie met F1-coureur

Voor model Cheyenne Ciani kwam er al na drie weken een einde aan haar avontuur op Love Island. Ⓒ RTL

Met een knal vertrok deelnemer Chey deze week uit het RTL5-programma Love Island. Het model ging dankzij een vermeende relatie met F1-coureur Lewis Hamilton als bekendste Islander het programma in, en liet bij vertrek nog even een bom ontploffen. Zelf blikt ze in een exclusief interview met De Telegraaf terug op het avontuur.