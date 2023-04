Verdrietige Gordon na relatiebreuk terug in Nederland: ‘Alsof er iemand overlijdt’

Gordon blijkt dit weekend vanuit zijn woonplaats Dubai naar Nederland te zijn gevlogen om steun te zoeken bij vrienden en familie. In een uitgebreide post op Instagram vertelt hij mentaal en emotioneel gebroken te zijn.

Gordon laat in het bericht doorschemeren dat zijn voormalige verloofde Gavin degene was die de stekker uit hun relatie heeft getrokken. Zelf blijft hij vooral met veel vragen achter: „Geen enkel contact meer hebben na 4 maanden dag in dag uit is alsof er iemand overlijdt. Waarom mensen zoiets doen is mij een raadsel. Waarschijnlijk uit schaamte of zelfbescherming of juist bescherming van de ander. Wil ik het nog weten?”

Privacy

Gordon probeert zijn leven weer op te pakken en vraagt om privacy: „Feit is dat ik verder moet. Ik ga geen tv-optredens doen om mijn privéleven te gaan uitleggen als het zelf allemaal zo onduidelijk nog is voor me. Ik ben voorlopig even in Nederland om op krachten te komen ik hoop dat iedereen mij die rust gunt om weer op verhaal te komen.”

Ondanks zijn gebroken hart lijkt de zingende presentator nog altijd positief in het leven te staan. Zo sluit hij zijn bericht af met de hoopvolle tekst: „Liefde overwint alles. Vooral die voor jezelf. Carpe diem.”