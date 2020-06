Zweedse prins en prinses vieren vijfjarig huwelijk

Te zien is hoe Carl Philip zich aankleedt en hoe Sofia in haar jurk met haar vader een selfie maakt. Daarna volgen foto’s van de ceremonie in de kerk in Stockholm en van de (voorbereiding op de) receptie en het feest.

De fotoserie gaat gepaard met een filosofische tekst. „Soms moet iedere persoon een doorslaggevende keuze maken, eentje die zijn of haar toekomst bepaalt en gaat over wie iemand is en bovenal over wie iemand wil zijn. Vaak is daar moed voor nodig. Moed om niet voor de makkelijke weg te gaan, maar moed om op de moeilijke weg te blijven omdat dat de juiste weg is.”