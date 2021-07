Baardtransplantatie voor Roy Donders

De Stylist van het Zuiden is deze keer zelf lijdend voorwerp. Op sociale media deelt de Tilburger een reeks foto’s en video’s, waarin hij stap voor stap uitlegt wat hem te wachten staat in de kliniek in Istanboel.

Kort gezegd komt het erop neer dat er haartjes worden verwijderd uit het donorgebied, het achterhoofd, die vervolgens worden getransplanteerd in de baard.

Ⓒ Instagram

Niet veel later moet Roy, die er twee jaar over heeft gedaan om zijn spectaculaire haardos te creëren, er aan geloven: de tondeuse gaat erin. „Ik had verwacht dat ze minder haar nodig zouden hebben”, lacht de stylist als een boer met kiespijn.

Ⓒ Instagram

Tot slot deelt Roy nog een before and after. Daarbij schrijft hij: „Omdat ik heel veel haartjes miste en veel gaten in mijn baard had, heb ik een baardtransplantatie ondergaan. Gisteren waren mijn wangen erg gezwollen, maar de zwelling neemt erg snel af. Alles is goed gegaan en ik kan niet wachten tot mijn baard volledig gaat groeien.”