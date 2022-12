Premium Het beste van De Telegraaf

Marion Bloem over het verlies van haar man Ivan Wolffers: ’Ik heb hem met liefde laten gaan’

Blijf altijd naar het licht kijken. Tel je zegeningen. Dat leerde schrijfster Marion Bloem van haar man, arts en schrijver Ivan Wolffers, die op 7 oktober van dit jaar overleed. Hij koos voor euthanasie, nadat hij zich twintig jaar lang met alle kracht die hij in zich had, tegen zijn ziekte, prostaatkanker, had verzet. „Ik heb een rollercoasterjaar achter de rug en dat is nog niet ten einde. Ik ben niet alleen mijn grote liefde kwijt, maar ook mijn encyclopedie, mijn woordenboek.”