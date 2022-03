’Hyperwoke’ Sex and the City-sequel krijgt tweede seizoen

In het eerste seizoen van And Just Like That... was te zien hoe het met de levens van hartsvriendinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) ging als vijftigplusser. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde en Parkers bloed wel kan drinken, bedankte voor een rol in de reboot.

And Just Like That... verscheen vorig jaar bijna twintig jaar na de originele serie, die liep van 1998 tot 2004. In 2008 en 2010 verschenen er nog wel twee films.

Wie in elk geval níet zit te wachten op een tweede deel van de serie, is Kitty Herweijer. De mediaverslaggever van De Telegraaf haalde onlangs vernietigend uit naar de ’hyperwoke’ sequel. „In niets herken je de eigenzinnige, zelfverzekerde, modebewuste en grappige vrouwen van destijds die hun shit together hadden. Ze zijn door de makers verminkt tot neurotische, wereldvreemde, desperate botox-types, gestoken in hysterische designerkleding.”