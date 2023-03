KISS neemt in december definitief afscheid van het podium

De iconische rockers, met de originele leden Paul Stanley en Gene Simmons, geven hun laatste show op 2 december. „KISS werd geboren in New York City. Op 23rd Street, een halve eeuw geleden. Het zal een eer en voorrecht zijn om te stoppen met touren in Madison Square Garden, tien straten en vijftig jaar verwijderd van de plek waar we begonnen”, schrijven de muzikanten in een verklaring.

Dat de groep stopt met optreden, was al lang bekend. In 2018 werd de End of the Road World Tour al aangekondigd.

Nederlandse fans krijgen ook nog de kans om afscheid te nemen van hun idolen. De band geeft op 12 juni een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. KISS trad daar in 2019 en 2022 ook al op als onderdeel van de afscheidstournee.