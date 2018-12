All You Need Is Love wordt kerstfilm

Paula van der Oest (Petticoat en Moeder, ik wil bij de revue) is verantwoordelijk voor het scenario. Doctor Love Robert ten Brink is betrokken bij de totstandkoming van het scenario. De opnames van de kerstfilm starten in februari 2018. De hoofdrollen zijn nog niet bekend.

Job Gosschalk Ⓒ Hollandse Hoogte

De film All You Need Is Love portretteert de levens van uiteenlopende mensen in aanloop naar kerst en de kerstuitzending van All You Need Is Love. Ook de romantiek áchter de schermen van het befaamde televisieprogramma speelt een rol, beloven de makers NL Film, Kemna & Zonen en RTL. De film wordt volgend jaar december door Dutch FilmWorks uitgebracht in de Nederlandse bioscopen