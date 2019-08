Naomi Campbell: ’Ik wist niets van Epsteins misdaden’

„Ik werd aan hem voorgesteld op mijn 31-verjaardag door mijn ex-vriend Flavio Briatore. Hij zat altijd vooraan bij Victoria’s Secret-shows”, zo vertelt Campbell in een video op YouTube.

„Ik wist niets van zijn misdaden. Wat hij heeft gedaan, is niet te verdedigen. Toen ik hoorde wat hij gedaan had, werd ik er misselijk van, net als iedereen.” Naar eigen zeggen is het topmodel genoeg in aanraking gekomen met seksuele roofdieren, maar „gelukkig had ik goede mensen om me heen die me beschermden.” Verder wil ze haar steun voor Epsteins slachtoffers uitspreken. „Ze zijn voor het leven getekend.”

Naomi besloot om de video op te nemen, nadat in de Daily Mail een nogal negatief artikel over haar was geschreven. In het stuk was te lezen dat ook zij aan boord van de Lolita Express was geweest en dat een van de seksslaven van Epstein, Virginia Roberts, aanwezig was op haar 31-jarige verjaardag. Ook werden er vraagtekens gezet bij een prijs die ze binnenkort krijgt voor haar liefdadigheidswerk, omdat ze naast Epstein met nog meer dubieuze mensen omging zoals Harvey Weinstein, Kevin Spacey en Charles Taylor.

Het topmodel vindt dat in het artikel „karaktermoord” op haar gepleegd wordt. „Ik vind het bijzonder dat van alle honderdduizenden mensen die ik ontmoet heb en waar ik mee op de foto sta bij een openbare gelegenheid, dat ze dan deze eruit gekozen hebben.”