K3 geeft voor het eerst livestreamconcert

De plaat hoort bij de gelijknamige film die K3 afgelopen zomer heeft opgenomen. „Normaal stellen wij ons album voor aan een select publiek. We zijn dan ook blij dat voor het eerst in de geschiedenis van K3 onze albumpresentatie live wordt gestreamd”, zegt Klaasje.

Fans die toegang tot de livestream willen, moeten zich voor 12 november registreren via studio100.com. Dans van de Farao is vanaf half december in de bioscoop te zien.