Al honderden fans wachten in de hitte voor concert Beyoncé

De wachtende fans hebben nummertjes gekregen, zodat zij hun plek in de rij weer kunnen terugclaimen als zij bijvoorbeeld even naar het toilet moeten. Volgens fan Paul Barewijk, die nummer 23 heeft, zit de sfeer er goed in. „De meeste mensen zijn goed voorbereid op de hitte”, vertelt hij. „Iedereen heeft parasolletjes meegenomen en water.”

Er wordt af en toe gezongen. Wanneer er uit de ArenA soundcheck-geluiden komen, stijgt uit de rij gejuich op. Veel fans hebben dure sta-kaarten en willen zo ver mogelijk vooraan bij het podium staan. Volgens Barewijk is het opvallend hoeveel internationale fans al in de rij staan: „Het zijn mensen uit alle hoeken van de wereld: Brazilië, Cyprus, Engeland. Mensen die een deel van de tournee meereizen en het concert al meerdere malen hebben gezien.”

De Amerikaanse superster treedt zaterdag en zondag op in de Johan Cruijff ArenA met haar Renaissance Tour. De concerten trekken zo’n 50.000 bezoekers per dag.