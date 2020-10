Oplichter probeert geld van fans Frans Duijts af te troggelen

„Lieve volgers, er is iemand die blijkbaar lol beleeft aan het maken van allemaal nep accounts met mijn naam. Hij stuurt berichten met de vraag of je een kaartje wil kopen en of je vervolgens wil betalen. Trap hier niet in!!!”, schrijft Frans.

Hij vervolgt: „Ik zal dat nooit van mijn fans vragen en dit account is het enige echte account wat ik heb. Graag alle andere nep accounts rapporteren. Dank jullie wel 🙏🏻.”

Op het screenshot dat hij deelt is onder andere te zien dat de oplichter zegt: „Je fans gaan me geld geven.” Ook probeert de oplichter de volkszanger te chanteren. Zo schrijft hij: „Stuur me 500 euro en ik laat je met rust.”

Frans is niet de enige BN’er die last heeft van nepaccounts op sociale media. Andere oplichters probeerden ook fans van Nielson en Jan Smit geld af te troggelen.