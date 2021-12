The Masked Singer-winnaar Jamai bleef stoïcijns in zijn rol

Sterren

Wietze de Jager heeft corona en maakt radio vanuit thuisstudio: ’En door!’

Wietze de Jager zit ziek thuis met een coronabesmetting, maar dat weerhoudt hem er niet van om in actie te komen voor Missie 538. Op Instagram laat de Radio 538-dj zien dat hij met wat hulp nog prima in staat is om thuis radio te maken.