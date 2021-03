Vader Meghan: ’Harry was duidelijk geen goede steun voor mijn dochter’

Ⓒ Getty Images

Waar MEGHAN (39) in het spraakmakende OPRAH-interview haar schoonfamilie flink afvalt, is het haar bloedeigen vader die stevig uithaalt naar zijn schoonzoon. THOMAS MARKLE (76) beschuldigt prins HARRY (36) er onder meer van dat hij zijn dochter niet voldoende gesteund zou hebben toen zij suïcidaal was en rakelt bovendien zijn blunder uit 2005 op toen Harry zich uitdoste in een nazi-uniform.