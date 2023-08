Dwanggedachten en gehoortoestellen: bij actrice Anna Drijver is niet alles goud wat er blinkt

Er is dezer dagen geen ontsnappen aan actrice Anna Drijver. In de Netflix-zomerhit Knokke off speelt ze undercover nanny Melissa en in Het Geheugenspel probeert ze de moord op haar beste vriendin op te lossen. Bovendien is ze het gezicht van de zomerleescampagne van de CPNB, want Drijver bewijst zich tussendoor als schrijfster. Al is niks menselijks haar vreemd: ze worstelde met dwangneuroses en depressie en heeft een aandoening aan haar gehoor.

Ⓒ ANP / HH