Kunsthal Kade laat kunst uit Amerika onder Trump zien

Ⓒ Foto Mike Bink

Wie kent hem niet? Die oranje Dodge Charger uit de Amerikaanse tv-serie The Dukes of Hazzard, die liefkozend ’General Lee’ werd genoemd. In Kunsthal Kade staat een replica van de iconische wagen die in de jaren tachtig zoveel avonturen beleefde, rechtop met zijn neus in het zand. The General, met de controversiële Confederatie vlag op het dak - voor velen het symbool voor de Zuidelijke redneck-cultuur, pro-slavernij en racisme - is definitief gecrasht.