’Pionier van de musical’ verveelt zich niet Musicalster Bill van Dijk (74): ’Ik ben echt nog niet dood’

Musicalster Bill van Dijk kan terugkijken op een prachtige carrière, maar zou graag nog eens vlammen op het podium. Ⓒ ANP/HH

Acteur en zanger Bill van Dijk (74) debuteerde in 1970 in de musical Hair en speelde daarna (hoofd)rollen in grote shows als Cyrano, Evita en Les Misérables. Die laatste voorstelling keert na bijna vijftien jaar terug in de theaters. En ook Van Dijk zelf zou graag nog eens schitteren op de bühne. „Ik vind het nog veel te leuk om het vaarwel te moeten zeggen.”