Zaak Job Gosschalk vertraagd vanwege ’complexiteit’

„Het gaat hier om een juridisch complexe zaak”, laat een woordvoerder in een verklaring weten. „Als het OM tot een eindoordeel is gekomen dan zal het OM dit melden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het OM met dit eindoordeel komt. Het OM snapt de belangen van alle betrokkenen in deze zaak en wil in ieders belang deze zaak zorgvuldig afhandelen.”

Begin januari werd Gosschalk gehoord over betrokkenheid bij een mogelijk zedendelict. Het OM liet destijds weten dat het onderzoek naar het seksueel ongepast gedrag van de castingdirector zich in een afrondende fase bevond. De castingdirector, die bijna twee jaar geleden zijn werk neerlegde, ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Wel stelde hij eerder ’bepaalde grenzen te hebben overschreden’.