Elliot Page voelde druk in Hollywood om in de kast te blijven

„Ik kan natuurlijk alleen spreken over mijn ervaring, maar ja, mijn ervaring is dat er intense druk was om niet alleen in de kast te blijven, maar ook om me te gedragen, op te treden en te doen alsof ik iemand was die ik niet ben”, zegt de 36-jarige Page, die onlangs een boek heeft uitgebracht over onder meer zijn transitie.

De acteur kreeg naar eigen zeggen constant te horen dat hij niet zijn „authentieke zelf” kon zijn. „En ik voelde me daar heel slecht door. Als ik terugdenk aan hoe erg ik in de kast zat, heb ik zoiets van: wauw. Het is alsof ik naar een film in mijn hoofd kijk. Het was zo extreem en de gevoelens ook.”