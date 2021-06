Oud-leden Nirvana maken nog altijd muziek

Samen met bassist Krist Novoselic en Foo Fighters-gitarist Pat Smear, die Nirvana vergezelde tijdens tournees, houdt Grohl nog steeds jamsessies en daar komen vaak nummers uit. „We vinden het leuk om bij elkaar te zijn. Als er instrumenten in de buurt zijn of als we in de buurt van de studio zijn dan gaan we jammen”, vertelde Grohl in The Howard Stern Show.

„We vinden het leuk om een beetje te kloten en soms als we dat doen dan rollen er nummers uit. Als we in de studio zijn, nemen we die ook op. Er is dus nieuw materiaal, maar we hebben er nog nooit iets mee gedaan. We zijn meer vrienden die aan het jammen zijn dan dat het een soort van grote officiële reünie is.”

Het klinkt hetzelfde

Tijdens de jamsessies neemt niemand de rol van Cobain als zanger over. „Het is heel casual allemaal. We voelen niet de druk om iets te maken dat de wereld moet horen. We doen het voor de lol en veel is erg cool.” De muzikanten klinken samen nog steeds als Nirvana, vindt Grohl. „Als je ons drieën in een kamer zet en geluid laat maken dan klinkt het hetzelfde.”

De artiesten hebben de afgelopen jaren overigens nog wel een aantal keren samen op het podium gestaan. Zo traden ze onder meer op tijdens een ceremonie in de Rock And Roll Hall Of Fame in 2014 en California Jam in 2018.