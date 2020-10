Verloofde Eagles-gitarist Don Felder verbreekt verloving

De geplande bruiloft zou niet meer doorgaan omdat de langeafstandsrelatie tussen de twee niet meer houdbaar zou zijn. De 73-jarige Felder woont in Californië, terwijl Diane zich aan de oostkust in New York begeeft.

De twee hebben eerst twee jaar gedatet totdat Felder – die de muziek schreef voor onder andere Hotel California – in januari een aanzoek deed op het strand in Malibu. Het stel scheelt 24 jaar in leeftijd.