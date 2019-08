André’s zorgen om zijn Martin

Bij Martin Elferink, de echtgenoot van André van Duin, is een lichte vorm van botkanker vastgesteld. „We gaan er heel rustig mee om.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Bijna zeventien jaar is ANDRÉ VAN DUIN (72) samen met zijn echtgenoot MARTIN ELFERINK (55) en in de showbizz bestaat er bijna geen hechter stel dan zij: waar de een is, is de ander. Ook nu Martin niet met André meegaat, maar André met hem... naar het ziekenhuis, want er hangt een wolk boven hun geluk!