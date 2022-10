Slotpleidooi vermeend slachtoffer: geloof ontkenning Kevin Spacey niet

De inmiddels 50-jarige Anthony Rapp heeft Spacey aangeklaagd omdat hij in 1986 seksueel zou zijn misbruikt door de acteur. Spacey ontkende dit eerder deze week en zei dat hij nooit alleen met de (jonge)man geweest is. Tijdens het slotpleidooi zei Rapps advocaat dat dit niet waar was en noemde hij de ontkenning van de acteur ’inconsistent’. „U mag hem niet geloven.”

Deze rechtszaak tegen Spacey, onder meer bekend van de tv-serie House of Cards, begon op 6 oktober in New York. Volgend jaar moet de acteur voor de rechtbank in Londen verschijnen wegens vermeend seksueel misbruik in vijf andere zaken.