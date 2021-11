Jennifer Lawrence: ’Ik was zo nerveus voor de ontmoeting met Ariana Grande’

„Ik was zo opgewonden en nerveus dat ik op een gegeven moment gewoon haar hotelkamer binnenliep en ging zitten’, zei de actrice. „Er stonden allemaal koffers voor haar haar en make-up, en ik had echt zoiets van, ’woon je hier?”’. Lawrence is onder de indruk van de muziek van Ariana Grande. „Ze kan gewoon geen slechte muziek maken.”

Ariana Grande speelt niet alleen in de film, ze maakte ook samen met Kid Cudi het gelijknamige nummer Just Look Up voor de film.

Naast Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio en Meryl Streep, maken ook Timothée Chalamet, Jonah Hill en Cate Blanchett deel uit van de sterrencast. Lawrence en DiCaprio spelen een stel astronomen die via een mediatour mensen waarschuwen voor een dodelijke komeet die naar de aarde raast. Volgens Lawrence was het ook ’gek’ dat tijdens het maken van ’deze film over klimaatverandering ineens corona uitbrak’. „Sommige mensen willen de waarheid niet horen, omdat het angstaanjagend is.”

Op 10 december verschijnt Don’t Look Up in de bioscoop en vanaf 24 december op Netflix.