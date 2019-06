Dochter INXS-zanger Michael Hutchence kreeg geen cent

Dat meldt Daily Mail. De onthulling komt van regisseur Richard Lowenstein, een oude vriend van de band die een nieuwe documentaire heeft gemaakt over de frontman van de Australische band: Mystify.

„Ik ontmoette Tiger in Londen, waar we samen uit eten gingen. We gingen naar haar appartement om de documentaire te bekijken en dat bleek een klein kraakpand te zijn. Ik zei: ’Waar is het geld van je vader gebleven en ze antwoordde dat ze nooit iets van iemand had ontvangen. Ze had wel eens een ontmoeting met een accountant gehad, maar dat was zo’n slechte ervaring, dat ze dat nooit meer wilde.”

Tiger – voluit Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof – zou haar deel van de erfenis op haar 21e moeten hebben gekregen. Haar vader pleegde zelfmoord in een hotelkamer in Sydney in 1997. Tigers moeder, fotomodel en presentatrice Paula Yates, overleed negentien jaar geleden na een overdosis heroïne. Na haar dood verkreeg muzikant en zanger Bob Geldof, die met Yates was getrouwd, de voogdij over Tiger.