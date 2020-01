Michella Kox laat weer van zich horen: politie tijdens verjaardagsfeest

Het verjaardagsfeestje van Michella Kox was een groot succes... Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was een behoorlijk wilde bedoeling tijdens het veertigste verjaardagsfeest van realityster Michella Kox. En zoals we haar kennen, ging dit niet gepaard zonder rel: Michella’s buren schakelde wegens overlast de politie in.