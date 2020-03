Thaise koning doneert medische apparatuur aan ziekenhuis

„De koning erkent dat er nog genoeg medische plekken zijn waar de apparatuur ontoereikend is tijdens deze crisis”, laat het hof weten. De koning heeft honderd beademingsapparaten uitgedeeld aan verschillende ziekenhuizen in Thailand. Welke dit precies zijn, is niet bekend gemaakt.

Thailand stelde onlangs de nieuwjaarsviering in april uit om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Het feest zou worden gehouden van 13 tot 15 april. Wanneer het nu wordt gevierd, is nog niet bekend.