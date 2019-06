Droom komt uit voor Chantal Bles en dochter Jada

„Vandaag is het een heel bijzondere dag! Een mijlpaal!”, schrijft Chantal bij een kort filmpje op Instagram. „Ruim een jaar geleden ging ik samen met Jada naar Disney. Uitgenodigd door Janine Kho. Een week na thuiskomst kwamen wij erachter dat Jada ernstig ziek was.”

Bij de destijds 2-jarige Jada werd een grote tumor ontdekt met uitzaaiingen. Vorige maand werd de kleuter officieel gezond verklaard.

„Na ruim een jaar vechten maken we nu opnieuw een droomreis naar Disney...”, gaat Chantal verder. „Samen met mijn lieve ouders, ons neefje en kleine Josh! Make-A-Wish wilde Jada haar droom werkelijkheid maken. Dat gaan we de aankomende dagen doen in een droomwereld vol met prinsessen in alle gezondheid!”