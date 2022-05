Jo De Meyere en Bruni Heinke na 44 jaar herenigd: ’We zien er nog relatief goed uit’

In het zonovergoten Limburg was het voor Joes Brauers (22) en Nandi van Beurden (31), die respectievelijk de rollen van Kapelaan Erik Odekerke en Miete van der Schoor op zich nemen, een extra spannende middag. Niet alleen had daar de musicalversie van Dagboek van een herdershond zijn vuurdoop, ook gebeurde dit onder toeziend oog van hun beroemde voorgangers uit de KRO-serie: de Vlaamse Jo De Meyere en de Nederlandse Bruni Heinke.

„Alle solisten doen het geweldig”, weet De Meyere. „De prachtigste vondst is nog wel Angela Schijf, die als engelbewaarder als een motor door die scènes heen vliegt en als een soort reisgids alles bepaalt en kleurt. Het is niet niks om dit na zo veel jaar weer terug te zien. Veel van de originele castleden uit de serie zijn er inmiddels niet meer.”

Jo De Meyere en Bruni Heinke in Dagboek van een herdershond, die werd uitgezonden van 1978 tot en met 1980 Ⓒ ANP/HH

Tijd van nu

De Vlaamse acteur was vooraf zenuwachtig om zijn oude tegenspeelster weer te zien. „In 44 jaar tijd (sinds het stoppen van de serie, red.) is dat niet gebeurd. Wat zou ze wel niet van me denken? ’Ai ai ai, wat is hij oud geworden?’ We zien er echter beiden nog relatief goed uit en gaven elkaar in het naastgelegen hotel een dikke knuffel.”

Bruni Heinke, die in de jaren negentig de rol vertolkte van Helen Helmink in Goede tijden, slechte tijden, stapte met hetzelfde gevoel het hotel binnen. „Eens kijken of dat een oud vrouwke is geworden, dacht hij misschien. Maar ook hij had die mening gelukkig niet. Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat we bijna een halve eeuw verder zijn. Die periode van toen was zo leuk en intens. Het is mooi om te zien hoe het verhaal naar de tijd van nu is omgevormd. Dingen die toen niet konden worden uitgesproken zijn nu wel toegestaan en er zit veel humor in de voorstelling.”

Dagboek van een herdershond is tot en met 17 juli exclusief te zien in het MECC Maastricht.